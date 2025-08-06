В Баку закрыт мебельный цех, создававший угрозу жизни - ФОТО - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приостановило деятельность пожароопасного мебельного цеха в Ясамальском районе Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

В ходе проверки, проведённой Государственной службой пожарного надзора МЧС в мебельном цехе, принадлежащем Рзалы Вюсалу Тейюб оглу и расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Шейха Мухаммеда Хиябани, дом 10 С, были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

Эти нарушения создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.