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В Баку закрыт мебельный цех, создававший угрозу жизни - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:40 - Сегодня
В Баку закрыт мебельный цех, создававший угрозу жизни - ФОТО - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приостановило деятельность пожароопасного мебельного цеха в Ясамальском районе Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

В ходе проверки, проведённой Государственной службой пожарного надзора МЧС в мебельном цехе, принадлежащем Рзалы Вюсалу Тейюб оглу и расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Шейха Мухаммеда Хиябани, дом 10 С, были выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

Эти нарушения создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

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