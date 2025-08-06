В Азербайджане скончался полковник

Скончался полковник Рауф Асадов, командир полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Рауф Асадов с 1999 года занимал различные должности в полку охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции, а с 2019 года — должность командира полка. Он отличался ответственным и профессиональным подходом к своей работе.

20 июня 2025 года приказом министра юстиции ему было досрочно присвоено звание полковника за образцовую службу и исполнение воинских обязанностей.

Руководство и коллектив Министерства юстиции выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Рауфа Асадова и скорбят вместе с его семьёй.

Отметим, что вчера Рауф Асадов перенёс инфаркт и был госпитализирован.