Эмин Агаларов рассказал, когда и с кем первый раз вышел на сцену - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал в своем официальном Telegram-канале историю о том, как впервые вышел на сцену.

«Первый раз я вышел на сцену, когда мне было 18 лет. Я вышел на сцену с Юханом (певец и композитор Юхан Беньяминов – прим.ред.). Мы пели Johnny Be Goode. Он меня поддержал, потому что я вошел мимо тональности сразу, попасть в нее было невозможно от страха. То есть, было точно мимо. Юхан был человеком, который вывел впервые меня на сцену, и я никогда об этом не забуду», - отмечает Э.Агаларов, подчеркивая, что с момента его первого выхода на сцену прошло почти 30 лет.

Отметим, что Юхан Беньяминов был участником международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, прошедшего в Sea Breeze с большим успехом в конце июля.

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