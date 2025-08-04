Правительство Узбекистана утвердило меры по реализации проекта Sea Breeze

Правительство Узбекистана утвердило условия создания курорта Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища.

Кабинет министров Узбекистана постановлением от 1 августа утвердил меры по реализации инвестиционного проекта по созданию всесезонного курортного комплекса Sea Breeze Uzbekistan на побережье Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщает 1news.az со ссылкой на Gazeta.uz.

Согласно документу (ПКМ №490), Правительственная комиссия по вопросам привлечения инвестиций, развития промышленности и регулирования торговли выбрала компанию Sea Breeze Uzbekistan, учреждённую с участием азербайджанской Agalarov Development - победителем отбора наилучшего предложения для реализации проекта на территории площадью 577 гектаров.

Общая стоимость проекта оценивается в 5 млрд долларов. Для оперативной разработки генерального плана была привлечена британская архитектурная компания Scott Brownrigg, и, как отмечается в документе, практические работы уже начаты.

Подчеркивается, что хокимияту Ташкентской области совместно с министерством сельского хозяйства поручено обеспечить поэтапную отмену прав собственности, аренды и пользования на участки, указанные в приложении к постановлению, с последующим учётом этих территорий как свободные земли.

После изменения категории земли и передачи её в распоряжение хокимията района участки будут предоставлены Sea Breeze Uzbekistan в прямую аренду сроком на 25 лет с приоритетным правом продления.

Оценочная организация, название которой не указывается, оценила стоимость аренды в 1,7 трлн сумов (133,2 млн долларов). Однако инвестор обязуется выплатить за право аренды 17 млрд сумов (1,3 млн долларов) в рассрочку в течение 5 лет. Эта сумма определена с применением понижающего коэффициента к рыночной оценке аренды.

Инвестору предоставлено право разделять территорию на лоты и передавать их в субаренду другим лицам в соответствии с утверждённым мастер-планом и законодательством.

Проект строительства курорта планируется реализовать в течение 2025−2035 годов.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли, хокимият Ташкентской области и дирекция туристско-рекреационной зоны «Чарвак» в течение двух месяцев должны заключить с Sea Breeze Uzbekistan инвестиционное соглашение на основе условий, определённых этим постановлением правительства.