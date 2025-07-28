Эмин Агаларов о планах, связанных с DREAM FEST: «Дай Бог, все у нас получится…» - ВИДЕО

26 июля в Sea Breeze с грандиозным размахом завершился международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, организатором которого является бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов.

«Для меня мечта - это то, что может быть реализовано, приложив к этому определенные усилия. DREAM FEST - потрясающий праздник, который радует как и жителей Азербайджана, так и приезжих туристов. Моя мечта сделать так, чтобы Sea Breeze’ы, которые я планирую построить за пределами Азербайджана, также проводили DREAM FEST - в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане. Дай Бог, все у нас получится, и вот такое мероприятие может путешествовать и гастролировать по разным странам», - отмечает Э.Агаларов в видеоинтервью, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Instagram.

Читайте по теме:

Закрытие DREAM FEST 2025: Впервые в Баку выступил всемирно известный рэпер Tyga - ФОТО - ВИДЕО

«Синяя вечность» под звёздами: На DREAM FEST 2025 в Баку почтили память Муслима Магомаева - ВИДЕО

Николь Шерзингер учит азербайджанский язык - ФОТО - ВИДЕО

Эмин Агаларов с супругой Аленой Гавриловой и членами семьи на открытии DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Айсель Теймурзаде и другие звезды на бирюзовой дорожке DREAM FEST 2025 - ФОТО - ВИДЕО