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Эмин Агаларов о планах, связанных с DREAM FEST: «Дай Бог, все у нас получится…» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:30 - Сегодня
Эмин Агаларов о планах, связанных с DREAM FEST: «Дай Бог, все у нас получится…» - ВИДЕО

26 июля в Sea Breeze с грандиозным размахом завершился международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, организатором которого является бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов.

«Для меня мечта - это то, что может быть реализовано, приложив к этому определенные усилия. DREAM FEST - потрясающий праздник, который радует как и жителей Азербайджана, так и приезжих туристов. Моя мечта сделать так, чтобы Sea Breeze’ы, которые я планирую построить за пределами Азербайджана, также проводили DREAM FEST - в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане. Дай Бог, все у нас получится, и вот такое мероприятие может путешествовать и гастролировать по разным странам», - отмечает Э.Агаларов в видеоинтервью, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Instagram.

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