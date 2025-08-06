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Нигяр Бахшалиева: «Азер сломался после отказа комиссии по донорству…» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
Нигяр Бахшалиева: «Азер сломался после отказа комиссии по донорству…» - ВИДЕО

5 января в возрасте 39 лет не стало известного азербайджанского актера Азера Бахшалиева, зрительскую любовь которому принес образ Аксакала в проекте Bozbash Pictures.

О знакомстве с А.Бахшалиевым, его болезни и не только в интервью AStar рассказала его вдова Нигяр Бахшалиева, отметившая, что о проблемах со здоровьем Азер сообщил ей в начале знакомства - напомним, что актер длительное время страдал от почечной недостаточности и искал донора для проведения операции по пересадке почки.

«Когда мы познакомились, он сказал, что 10 лет назад проходил лечение в Иране и, проходя лечение, у него не было проблем в течение долгого времени. Через год после того, как он создал семью, болезнь усугубилась. Мать делала для него всё лучшее, заботилась обо всём. Но он курил, вред от курения был большим или малым - я не знаю. Но каждый раз он обещал, что с следующего месяца бросит курить. Возможно, он относился к этому легкомысленно, но хорошо понимал, что должен заботиться о себе. В последние годы у него не было больших стрессов, у нас родилась дочь и это был прекрасный период».

Нигяр Бахшалиева отмечает, что после ответа, полученного из Координационного центра по донорству и трансплантации органов, он был полностью разбит: «Мы нашли донора, но комиссия (имеется в виду Комиссия по этике – прим.ред.) не допустила. С Азером говорили очень грубо, после общения с комиссией он психологически сильно сломался. Я никогда не видела его таким, он держал свой гнев в себе, но его подавленность стала особенно заметной. Это также сказалось на его почках, он перенёс инсульт. Мы не думали, что он умрёт. В худшем случае мы ожидали, что он будет лежать в кровати месяцами или днями. За несколько дней до смерти мы с дочерью заразились вирусом, поэтому не встретили Новый год вместе с ним, хотелось бы, чтобы все было иначе…»

Напомним, что ранее в Координационном центре по донорству и трансплантации органов заявили, что Азер Бахшалиев добровольно отказался от проведения операции по трансплантации.

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