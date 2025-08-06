Стало известно, кто будет судить Рашада Даглы

Начинается суд над известным исполнителем мейханы Рашадом Даглы, который был арестован за умышленное убийство.

Как пишет OLAY, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Прокуратура Гарадагского района уже предъявила сторонам обвинительный акт. Судебное разбирательство по делу Рашада Даглы будет вести судья Лейла Аскерова-Мамедова. Дата подготовительного заседания суда станет известна в ближайшие дни, передает 1news.az.

Напомним, что 9 ноября 2022 года Рашад Даглы, возвращаясь со свадьбы, поссорился со своим соседом Искендером Мехтиевым. Чтобы прояснить ситуацию, они встретились в машине Рашада возле Локбатанского круга. В ходе ссоры Рашад Даглы нанёс Искендеру Мехтиеву ножевые ранения, от которых тот скончался. Выбросив тело в том же районе, Рашад добровольно сдался полиции.