Сегодня - День города Джебраил

Сегодня в Азербайджане отмечается День города Джебраил – со дня освобождения города и девяти сел района от армянской оккупации прошло шесть лет.

Победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила в этот день в 2020 году от оккупации город Джебраил, а также 9 сел Джебраильского района – Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу (село), Джафарабад, Йухары Маралъян, Дяжяль, Кархулу.

Джебраильский район площадью 1050 квадратных километров был оккупирован вооруженными силами Армении 23 августа 1993 года. На тот момент в районе, состоявшем из одного города, 4 поселков и 92 сел, проживало 52 604 человека.

Джебраил – один из наглядных примеров агрессивной сущности Армении. За время оккупации в результате бесчеловечного вандализма город был практически полностью разрушен, памятники истории и культуры сравнены с землей, были уничтожены 72 средние школы, 8 больниц, 132 исторических памятника, 150 домов культуры, около 100 сел региона.

Джебраильский район всегда находился в центре внимания в силу своего стратегического значения. Всего через три месяца после того, как общенациональный лидер Гейдар Алиев во второй раз пришел к власти в Азербайджане, 5 января 1994 года, в результате Горадизской операции, село Джоджуг Марджанлы района было освобождено от оккупации. В ходе Апрельских боев 2016 года при освобождении высоты Лелетепе неподалеку от села Джоджуг Марджанлы были обеспечены необходимые условия безопасности для проживания в этом селе.

Освобождение города Джебраил от армянской оккупации 4 октября 2020 года создало для Азербайджанской армии широкие возможности для ведения боевых действий в направлении южных сел Ходжавендского района и стратегически важного поселка Гадрут.

Как и на других освобожденных от оккупации территориях, в Джебраильском районе стремительно продолжаются реконструкционные и восстановительные работы. В рамках I Государственной программы Великого возвращения в районе реализуются многочисленные проекты.