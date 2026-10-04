Ферстаппен одержал первую победу в сезоне на этапе Формулы-1 в Малайзии

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем гонки Формулы-1 на автодроме «Сепанг» в Малайзии.

Для 29-летнего нидерландца, четырехкратного чемпиона мира, эта победа стала первой в текущем сезоне.

Второе место занял пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли, третьим финишировал Льюис Хэмилтон из Ferrari.

Еще один гонщик Mercedes Джордж Расселл шел третьим до 50-го круга, однако сошел с дистанции из-за проблем с двигателем.

Старт гонки был отложен примерно на 1 час 40 минут из-за сильного дождя.

Этап прошел на автодроме «Сепанг» в Малайзии.