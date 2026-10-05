Жезуш о Роналду: «Он может вернуться в сборную, когда пожелает»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о текущей ситуации в конфликте с форвардом национальной команды Криштиану Роналду и рассказал, при каком условии капитан может вернуться в сборную.

«В течение года я был свидетелем того, что представляет собой Криштиану Роналду как футболист, в частности для детей. Он является глобальной иконой. Именно поэтому после матча я сказал, что Криш вернётся в сборную только в том случае, если сам так решит. У меня нет в этом никаких сомнений.

Ситуация, сложившаяся между нами, раздута. Ряд лиц вмешался в неё и придал ей вид проблемы, хотя на самом деле её не было. Тренер отправил футболиста — пусть и обладающего таким статусом — на разминку, но не выпустил на игру, и из этого сделали проблему. Считаете ли вы, что это основание для того, чтобы такой символ, как Криш, столь внезапно завершил выступления за сборную? Я хочу, чтобы он остался. Он знает, что карьера когда-нибудь завершится, поскольку ничто не вечно. Но я бы хотел, чтобы он прекратил выступления за сборную так, как сам того захочет. Решение за ним. Именно об этом мы и поговорили», — приводит слова Жезуша Record.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Ряд португальских СМИ сообщил о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом и намерен включить игрока в заявку на ноябрьские матчи.