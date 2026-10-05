Цена минутного пренебрежения правилами: к чему приводит экстренное торможение автобуса - ВИДЕО

Безопасность на дорогах - наша общая ответственность.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ООО BakuBus.

Как говорится в информации, внезапный выезд перед автобусом может заставить водителя прибегнуть к экстренному торможению, что в результате приведет к травмам пассажиров в салоне.

«Убедительно просим других участников дорожного движения: не создавайте препятствий для движения автобусов, оставляйте автобусные полосы свободными и проявляйте взаимное понимание на дорогах.

Не будем забывать, что минутная невнимательность может поставить под угрозу безопасность десятков пассажиров. Давайте уступим дорогу безопасности вместе», - подчеркивается в обращении.



