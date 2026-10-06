Турция и Пакистан намерены развернуть войска в Саудовской Аравии

Страны Мекканского соглашения (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан) приняли решение о немедленном переходе к практической реализации обязательств по совместной обороне и о развертывании военных сил на саудовской территории.

Об этом министерство обороны королевства сообщило в X.

В публикации отмечается, что переброску военных осуществят в соответствии с национальными законодательствами стран соглашения. Это будет сделано для повышения боеготовности, военной интеграции и коллективной способности противостоять угрозам.

Поводом для переброски войск стали участившиеся атаки хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» на Саудовскую Аравию. По словам министра обороны королевства Халеда бен Сальмана Аль Сауда, страны Мекканского соглашения договорились задействовать механизм коллективного сдерживания в связи с этими нападениями и против всех, кто за ними стоит.