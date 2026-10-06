Часть Ясамальского района временно останется без света

Сегодня в некоторых частях Ясамальского района будет временно ограничена подача электроэнергии в связи с ремонтными работами.

Как сообщили в ОАО Азеришыг, 6 октября в Ясамальском районе будут проводиться ремонтные работы на трансформаторной подстанции (ТП) с целью повышения показателей качества электроснабжения и обеспечения растущих потребностей в электроэнергии.

Согласно информации, в связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 ограничение подачи электроэнергии будет введено на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Башира Сафароглу, Измир, Мухаммеда Хиябани, Мирали Сеидова, Наримана Нариманова, а также на Тбилисском проспекте и в части жилого массива Ени Ясамал-2.

После завершения запланированных работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и устойчивым электроснабжением.