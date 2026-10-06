В Агджабеди ограничена деятельность сырного цеха - ФОТО - ВИДЕО

МЧС приняло ограничительные меры в отношении сырного цеха в Агджабеди.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, инспекторы Государственного агентства безопасного ведения работ в промышленности и горно-технического надзора при ведомстве провели плановую проверку в сырном цехе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Рустамову Руслану Эльдар оглу, который функционирует в селе Гаджибадаллы Агджабединского района. В ходе проверки было установлено, что установленный на эксплуатируемом на предприятии 1 паровом котле предохранительный клапан не прошел проверку и техническое освидетельствование.

Учитывая, что выявленные нарушения невозможно устранить немедленно, а также создаваемую ими угрозу для жизни и здоровья людей, сотрудники Агентства приостановили эксплуатацию парового котла, а один экземпляр акта, составленного с целью устранения нарушений, был вручен предпринимателю.