Назначен новый директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи

Огтай Исмат оглу Гёзалов назначен директором Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB.

Отметим, что О. Гёзалов начинал свою деятельность как врач-психиатр, а затем проходил службу в качестве военного врача. Он работал на экспертных и руководящих должностях в Международном комитете Красного Креста, организации «Врачи без границ», Германском обществе по международному сотрудничеству, а также в проектах, финансируемых Банком развития.

С 2008 года занимал различные руководящие и экспертные должности во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Работал в штаб-квартире ВОЗ в Женеве (Швейцария), в Европейском, Ближневосточном и Западно-Тихоокеанском регионах, в том числе в Дании и Узбекистане.

В последние годы работал руководителем команды в Страновом офисе ВОЗ в Украине.