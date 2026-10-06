Малейка Аббасзаде озвучила причину того, почему в вузах остаются вакантными места по госзаказу

«Каждое учебное место, выделяемое на основе государственного заказа, - это поддержка со стороны государства образования каждого молодого человека. Мы считаем важным использовать эти возможности максимально в пользу студентов», - отметила председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в публикации на своей странице в социальной сети, сообщает 1news.az.

Она сообщила, что ежегодно после приема в высшие учебные заведения по различным причинам определенное количество мест по государственному заказу остается вакантным.

«Одна из причин этого заключается в том, что некоторые лица, получившие право на обучение на основе госзаказа, выбирают продолжение учебы за рубежом, получая стипендии и другие возможности в иностранных университетах.

В соответствии с действующими правилами, проводится конкурс на размещение на вакантные места по госзаказу лиц, принятых на платной основе.

В результате этой возможности в текущем году на уровень бакалавриата 1870, а на уровень магистратуры - 195 человек, а всего 2065 студентов получили шанс перейти с платного обучения на обучение по государственному заказу.

Этот механизм позволяет большему числу молодежи воспользоваться созданными государством возможностями для финансирования образования и способствует тому, чтобы вакантные места по госзаказу вновь направлялись на обучение студентов.

Поздравляю всех наших студентов, получивших эту возможность, и желаю им успехов в учебе».