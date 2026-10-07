В Баку за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

В большинстве районов Азербайджана сохраняется дождливая погода.

Как сообщает 1news.az, об этом отмечается в информации Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 9:00 7 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрировано 9 мм осадков, что составляет 32% от месячной нормы.

Количество осадков, выпавших в регионах республики: в Астаре - 14 мм, в Ярдымлы и Ширване - 12 мм, в Лянкяране и Нефтчале - 10 мм, в Лерике - 9 мм, в Загатале, Сабирабаде, Шахбузе, Шеки, Балакене, Гобустане, Ордубаде, Гядабее, Товузе, Дашкесане, Губе, Гахе, Имишли, Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Садараке, Гейгеле, Шамкире, Исмаиллы, Огузе, Шамахе, Гусаре, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Бейлягане, Кюрдамире, Билясуваре, Джебраиле, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше и Ханкенди - 1-7 мм.