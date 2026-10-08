В Саатлы опасный обгон привел к гибели ребенка - ВИДЕО

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Саатлы.

Как сообщили в ГУГДП, 7 октября около 20:45 на территории города Саатлы местный житель Рахман Мамедов, управляя автомобилем марки Mercedes при выполнении маневра обгона, потерял управление и врезался сначала в осветительный столп, а затем в придорожный забор, передает 1news.az.

В результате аварии находившиеся в машине пассажиры - мать водителя и 7-летняя сестра - получили ранения. Несмотря на доставку в больницу, спасти жизнь малолетней девочке не удалось. По данному факту ведется расследование.

По предварительной версии, причиной происшествия стали выполнение водителем маневра обгона на запрещенном для этого участке дороги, а также неправильная оценка скоростного режима, дорожных и погодных условий.

В связи с указанным инцидентом Главное управление государственной дорожной полиции в очередной раз обратилось к водителям, призвав их сделать правильные выводы из произошедшей трагедии, не забывать, что любое, казалось бы, незначительное нарушение правил может в любой момент принести в нашу жизнь страдания и сожаления, а также неукоснительно соблюдать даваемые рекомендации.