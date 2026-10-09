 Зелим Коцоев завершил выступление на ЧМ по дзюдо на стадии 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Зелим Коцоев завершил выступление на ЧМ по дзюдо на стадии 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news14:30 - Сегодня
Зелим Коцоев завершил выступление на ЧМ по дзюдо на стадии 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев, выступающий в весовой категории до 100 кг, завершил борьбу на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/8 финала он уступил представителю России Арману Адамяну.

Ранее Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) стали бронзовыми призерами.

11:18

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев одержал победу на старте чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, победитель летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, чемпион мира 2024 года, выступающий в весовой категории до 100 кг, в 1/32 финала встретился с представителем Туркменистана Баймыратом Мажановым.

Досрочно одержав победу иппоном, Коцоев вышел в 1/16 финала.

09:42

Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист приступит к борьбе на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) в 1/32 финала встретится с представителем Туркменистана Баймыратом Маджановым.

Квалификационные поединки начнутся в 10:30, а финальный блок - в 18:00.

Отметим, что чемпионат мира завершится 11 октября. Азербайджанские дзюдоисты на ЧМ уже завоевали четыре медали: Ахмед Юсифов (60 кг) - золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) - бронзовые.

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