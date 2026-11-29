Азербайджанские дзюдоистки Шафаг Гамидова и Айдан Велиева завоевали золотые медали на турнире European Open в столице Италии Риме.

Как сообщает 1news.az, выступавшая в весовой категории -48 кг Шафаг Гамидова в четвертьфинале одержала победу над Еленой Гуардучи, а в полуфинале - над Джулией Гильоне (обе из Италии). В решающем поединке дзюдоистка одержала победу над представительницей Германии Сарой Ишт и завоевала чемпионский титул.

Отметим, что в весовой категории -52 кг Айдан Велиева на пути к финалу одолела итальянок Азию Аванзато и Алессандру Рокко. В решающей встрече азербайджанская спортсменка оказалась сильнее также итальянки Иларии Финестроне.

Напомним, что в первый день турнира Мадина Каисинова (+78 кг) завоевала бронзовую медаль.

В командном зачете азербайджанская сборная финишировала третьей (2 золотые, 1 бронзовая медаль) среди 38 стран, при этом среди женских команд сборная заняла второе место.

Отметим, что в турнире принял участие 261 дзюдоист, Азербайджан был представлен шестью спортсменками.