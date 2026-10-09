В TƏBİB прокомментировали состояние мужчины, подорвавшегося на мине в Джабраиле

Мужчина 1966 года рождения, Гахраманов Ашраф Эльман оглу, получивший ранение в результате взрыва мины на территории Джабраильского района, вчера около 20:30 был госпитализирован в Физулинскую районную центральную больницу.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Ему был поставлен диагноз: травматическая ампутация правого голеностопного сустава, ампутация большеберцовой и малоберцовой костей на уровне лодыжки. Пациент был прооперирован, ему были оказаны необходимые медицинские услуги.

В настоящее время его лечение продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние оценивается как стабильное. Отметим, что вчера на территории села Дагмашанлы Джабраильского района произошло 2 взрыва мин. Сначала на мину наступил и получил ранение Гахраманов Орхан Ашраф оглу.

Затем на эту же территорию вошел его отец, Гахраманов Ашраф Эльман оглу (1966 г.р.), и также подорвался на противопехотной мине.

В результате происшествия Ашраф Гахраманов получил ранения. По факту в прокуратуре Джебраильского района ведется расследование. Подорвавшийся на мине Гахраманов Ашраф Эльман оглу является отцом шехида Рухина Гахраманова, а Гахраманов Орхан Ашраф оглу - его братом.

Рухин Гахраманов стал шехидом 2 апреля 2016 года в боях за освобождение высоты Лелетепе от вражеской оккупации. После смерти он был награжден медалью «За отвагу».