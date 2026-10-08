Второй за день минный инцидент в Джебраиле: Отец ранее пострадавшего Орхана Гахраманова также подорвался на мине

В Джебраильском районе произошел второй минный инцидент.



Как говорится в совместном сообщении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), отец ранее пострадавшего при взрыве мины в Джебраильском районе Орхана Гахраманова также получил ранения в результате взрыва мины.

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что 8 октября 2026 года на территории села Дагмашанлы Джебраильского района, освобожденного от оккупации, произошел второй взрыв мины.

По данным ведомств, 60-летний Ашраф Эльман оглу Гахраманов, 1966 года рождения, вошел на территорию, где ранее произошел взрыв мины, в результате чего сам стал жертвой взрыва противопехотной мины и получил ранения.

По факту происшествия в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в участки, где проводятся работы по ограждению.