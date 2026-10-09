«Сабах» обратился к болельщикам перед матчем Лиги чемпионов со «Славией»

Футбольный клуб «Сабах» обратился к болельщикам, которые посетят матчи Лиги чемпионов УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе (БОС).

Соответствующее заявление распространила пресс-служба клуба.

В сообщении отмечается, что в день матча для болельщиков организуют специальные автобусные маршруты до стадиона. Автобусы будут курсировать от станций метро «Гара Гараев» и «Гянджлик» до Бакинского олимпийского стадиона. Кроме того, в день игры Бакинский метрополитен будет работать в особом режиме.

Клуб рекомендовал болельщикам прибывать на стадион за три часа до начала матча.

После окончания встречи шаттл-автобусы будут перевозить болельщиков от стадиона к станциям метро «Гара Гараев» и «Гянджлик», а также в посёлок Бина.

Отметим, что 13 октября в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов «Сабах» примет чешскую «Славию» на Бакинском олимпийском стадионе. Матч начнётся в 20:45.