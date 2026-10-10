Армению накрывает ценовое давление: инфляция превысила 4%

Инфляция в Армении за 12 месяцев (в сентябре 2026 года к сентябрю 2025-го) выросла на 4,3%.

Об этом сообщает Статистический комитет Армении.

Как и в последние месяцы, инфляция в Армении остается выше максимального целевого уровня ЦБ (4%).

Основных причин две: первая — растут цены на товары (в основном молочные и мясные продукты), вторая — ускоренно растет экономика за счет новостроек и притока зарубежных туристов.

Из этих отраслей в экономику начинает поступать больше денег, следовательно, растет спрос на товары и услуги. В результате стала расти розничная торговля (в декабре ее годовой прирост был чуть больше 3%, в августе достиг 7%). В связи с притоком туристов выросли цены (хотя и ненамного) и в ресторанном и гостиничном секторе.

Источник: Sputnik Армения