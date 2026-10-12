НПО: Использование религиозных чувств в политических целях недопустимо

Общественное объединение «Совет по образованию» выразило обеспокоенность попытками, направленными на создание общественно-политической напряженности путем манипулирования темой «хиджаба», которые нацелены на стабильность, атмосферу толерантности и национально-духовные ценности в стране.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в организации, Азербайджан является светским и цивилизованным государством, основанным на конституционных принципах. В нашей стране свобода совести и вероисповедания гарантируется законом, существует атмосфера толерантности для мирного сосуществования граждан различных религиозных верований.

Было отмечено, что попытки использовать религиозные чувства и свободу одежды в качестве политического инструмента с целью создания противостояния в обществе, воздействия на национальное самосознание молодежи и продвижения в стране повестки дня, служащей внешним интересам, недопустимы.

Было заявлено, что инициативы, направленные на создание искусственной напряженности, нарушение общественного порядка и стабильности в стране с помощью иностранных финансовых ресурсов и проектов, обречены на провал перед лицом солидарности народа, решимости государства и бдительности общества.

В заявлении Совета по образованию подчеркивалось, что азербайджанское образование сформировалось на основе национальных и светских ценностей. Школы и университеты не должны превращаться в арену для политических интриг, внешнего влияния и радикальных призывов. Организация также выразила протест против политизации религии и её использования против фундаментальных принципов государства.

Общественное объединение «Совет по образованию» призвало иностранных инвесторов и их местных партнеров не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и воздерживаться от шагов, которые могут поставить под угрозу стабильность путем использования чувствительных для общества тем.

В то же время учителям, интеллигенции, студентам и родителям был адресован призыв проявлять внимательность к подобным случаям, защищать национальное единство и интересы государственности.

В заявлении отмечается, что будущее Азербайджана зависит не от планов иностранных кругов, а от прогресса независимого государства, научного и интеллектуального развития молодежи.