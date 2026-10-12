«Школа - это пространство равенства»: Амина Меликова о новых правилах школьной формы

«Считаю, что общие требования к одежде помогают направить внимание детей на учебу, формируют чувство уважения к школьным правилам и способствуют тому, чтобы различия в материальном положении семей были менее заметными. Школа - это общее образовательное пространство, где каждый ребенок должен чувствовать себя частью коллектива».

Эту мысль директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова озвучила в своем комментарии для 1news.az.

По словам Амины Меликовой, важно, чтобы эти требования объяснялись спокойно и уважительно, с чутким вниманием к чувствам детей и родителей. Родители и педагоги должны помогать детям понять суть этих правил, а учителя - показывать пример уважительного отношения к установленным требованиям.

«Как человек, который долгие годы занимается пропагандой азербайджанской культуры и внес свой вклад в возвращение келагаи в повседневную жизнь наших женщин, я придаю особое значение сохранению национальных традиций. Сегодня мы видим, что молодежь проявляет интерес к тому, чтобы ближе узнать свои корни и использовать элементы национальной одежды. Это нас радует: культурное наследие продолжает жить тогда, когда оно становится частью нашей жизни», - отметила А. Меликова.

Амина Меликова подчеркнула, что азербайджанская национальная одежда очень богата тканями, многослойной структурой, головными уборами и украшениями. Хотя использовать комплект национального костюма в повседневной жизни не всегда удобно, ей хотелось бы, чтобы у каждой женщины была возможность иметь такой наряд. Чувства, которые мы испытываем в национальном костюме, трудно передать словами: мы ощущаем особую связь с предыдущими поколениями. А келагаи - это прекрасное средство для того, чтобы поддерживать эту связь и в нашей современной одежде.

«В этом контексте я также приветствую то, что в решении Кабинета министров разрешено по решению Педагогического совета использовать национальные костюмы или их элементы на школьных мероприятиях, посвященных нашей истории, культуре и национально-духовным ценностям. Для меня это последовательный подход: в повседневной школьной жизни соблюдается единая форма одежды, а на соответствующих культурных мероприятиях мы знакомим детей с нашей национальной одеждой и ее значением. Таким образом, мы прививаем уважение как к общим правилам в школе, так и к нашей культуре, традициям и друг другу», - заявила она.