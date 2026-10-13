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АБР выделит $302 млн на модернизацию Бакинского метро

Редакция 1news10:10 - Сегодня
АБР выделит $302 млн на модернизацию Бакинского метро

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 302,38 млн долларов на модернизацию системы сигнализации и цифровизацию операционной деятельности Бакинского метрополитена.

Как сообщает АПА, финансирование направлено на повышение безопасности, надёжности и эффективности работы метро, а также на обеспечение бесперебойного функционирования расширяющейся сети.

Проект является частью государственной программы расширения Бакинского метрополитена стоимостью 2,6 млрд долларов. Она предусматривает строительство девяти станций, двух депо и 20 километров новых тоннелей, приобретение 300 вагонов, а также модернизацию операционных систем. Ожидается, что реализация программы позволит увеличить пропускную способность метро и снизить транспортную загруженность Баку и прилегающих районов.

«Этот проект — важный этап на пути преобразования Бакинского метрополитена в систему городского транспорта, отвечающую требованиям будущего, с помощью цифровых технологий. Передовая технология сигнализации и интегрированные цифровые операционные системы сделают существующие услуги более безопасными и надёжными, одновременно создав основу для эффективной работы быстро расширяющейся сети бакинского метро», — заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал.

Проект предусматривает замену действующей системы сигнализации современной технологией управления движением поездов на основе связи, а также совершенствование центра управления. Это позволит сократить интервалы движения в часы пик и минимизировать эксплуатационные инциденты, которые могут приводить к сбоям и угрожать безопасности пассажиров.

Кроме того, планируется внедрить цифровые системы для управления активами и корпоративной деятельностью, обеспечения кибербезопасности, информирования пассажиров и регулирования пассажиропотоков. Для их работы обновят центры обработки данных и создадут защищённую сетевую инфраструктуру. Ожидается, что это повысит эффективность технического обслуживания, принятия решений и использования ресурсов, а также улучшит энергоэффективность метрополитена.

Отдельное внимание будет уделено развитию кадрового и институционального потенциала предприятия.

Проект предусматривает техническое обучение сотрудников и расширение возможностей для женщин в технической и цифровой сферах посредством программ найма, обучения, сертификации и карьерного развития.

Общая стоимость проекта составляет около 515,07 млн долларов. Помимо кредита АБР, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставит 79,98 млн долларов, а правительство Азербайджана выделит 132,71 млн долларов.

Бакинский метрополитен, которым управляет государственное ЗАО «Бакинский метрополитен», располагает 27 станциями на линиях общей протяжённостью около 41 километра. В 2025 году он перевёз около 220,4 млн пассажиров.

АБР — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивое, инклюзивное и стабильное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. Решая сложные задачи совместно со странами-членами и партнёрами, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегические партнёрства для улучшения жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты планеты. АБР был создан в 1966 году.

Его акционерами являются 69 стран-членов, 50 из которых расположены в регионе.

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