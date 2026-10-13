Михаил Гусман: «Фильм «44» на высоком кинематографическом уровне отражает нашу Великую Победу»

«Я видел трейлер фильма. Я знал, что этот фильм готовится, и знаю, какие огромные усилия были предприняты для того, чтобы достойно, на таком высоком художественном и кинематографическом уровне отразить нашу Великую Победу».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил известный журналист-международник, профессор Михаил Гусман во время состоявшейся в Центре Гейдара Алиева презентации фильма «44», посвящённого событиям 44-дневной Отечественной войны и пути к Победе.

«Я уверен, что творческая команда достигла этой цели. Теперь мы, естественно, будем с нетерпением ждать выхода фильма. Мне кажется, это очень важная картина. Потому что это не просто фильм. Это одновременно фильм, посвящённый памяти наших погибших шехидов, и гимн нашим героям», - отметил М. Гусман.