Самый младший актёр фильма «44» Расим Абдуллаев: «Мой дедушка воевал в Первой Карабахской войне, а папа - во Второй»

«Мой дедушка воевал в первой Карабахской войне, а мой папа — во второй. Поэтому для меня было большой гордостью сняться в таком фильме».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил самый младший актёр фильма «44» Расим Абдуллаев во время состоявшейся в Центре Гейдара Алиева презентации картины, посвящённой событиям 44-дневной Отечественной войны и пути к Победе.

Актёр рассказал, что с детства мечтал сняться в кино:

«И когда говорили, что нужно переснять сцену, я совершенно не уставал — наоборот, мне это очень нравилось так, как это была моя мечта».

Говоря о том, что для него значило сыграть в картине с таким сильным актёрским составом, Расим отметил:

«Это имело для меня огромное значение. Ведь для меня это был совершенно новый, первый подобный опыт, как будто подарок судьбы».