Какая будет погода в Баку 14 октября?

Объявлен прогноз погоды на 14 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, передает 1news.az.

Однако в ночь с 13 на 14 октября местами возможен кратковременный слабый моросящий дождь.

Юго-восточный ветер днем сменится северо-восточным. Утром и вечером местами туман.

Температура воздуха составит ночью 17–21° тепла, днем - 22–26° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 65–75%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14–18° тепла, днем - 24–29° тепла; в горах ночью - 7–12° тепла, днем - 15–20° тепла.