США отказали Украине в уступках после требований прекратить атаки на НПЗ

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заявили украинским представителям, что не намерены предлагать что-то взамен за отказ от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, Уиткофф и Кушнер объявили о требовании американского президента Дональда Трампа о прекращении атак на НПЗ России во время переговоров в Майами с европейской и украинской делегациями в пятницу.

На вопрос одного из украинских представителей об уступках для Киева переговорщики США ответили, что Вашингтон «и так многое делает для Украины», поэтому Владимиру Зеленскому не следует рассчитывать на компромисс в этом вопросе, отмечает NYT.

Источники газеты добавили, что слова Кушнера и Уиткоффа были восприняты присутствующими на встрече как завуалированная угроза. В ходе беседы американские представители упомянули, что Вашингтон сейчас предоставляет Киеву разведданные, которые являются жизненно необходимыми для ВСУ.

Источник: ТАСС