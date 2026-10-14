В Лянкяране женщина ранила ножом мужа из-за денег

Суд назначил жительнице Лянкярана шесть месяцев ограничения свободы за нанесение ножевого ранения мужу.

Как сообщает 1news.az со сыслкой на Oxu.Az, происшествие произошло на территории города Лянкяран.

Житель города Шадиль Мамедов (фамилия условная) женился на Айтен, разведенной с первым мужем матери четверых детей. Через некоторое время у супругов родился ребенок.

Когда Шадиль вернулся с работы, Айтен попросила у него денег на питание ребенка, а он ответил, что денег нет. Между супругами началась ссора: Айтен заявила, что он тратит заработанное на женщин легкого поведения, Шадиль ответил, что ни на кого свои деньги не тратит. После этого она напала на него с кухонным ножом, ранила в область ноги и скрылась с места происшествия.

На место прибыли сотрудники полиции, было начато расследование. В результате проведенных мероприятий Айтен, подозреваемая в совершении этого деяния, была задержана. По факту возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

В суде выяснилось, что ранее в отношении Айтен уже возбуждалось уголовное дело за избиение Шадиля, однако тогда он простил супругу и дело было прекращено. На этот раз Шадиль не простил ее и потребовал назначить ей наказание.