«В школе дети не должны одеваться во что попало»: Мансум Ибрагимов о единой форме

«Я считаю решение нашего государства правильным: в школах обязательно должна быть единая школьная форма. Прежде всего потому, что она символизирует социальное равенство. В школе дети не должны одеваться во что попало».

Эту мысль известный ханенде, народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов озвучил в комментарии для 1news.az.

По его словам, школы являются очагами воспитания, где одновременно формируется личность, поэтому принятое решение абсолютно верное.

«Среди наших близких, в моей семье тоже есть те, кто носит хиджаб. Мы все испытываем огромную любовь к нашей религии, конечно же, и к нашему государству. Никто ничего не имеет против религии. Мы все граждане Азербайджана», - отметил ханенде.

Мансум Ибрагимов подчеркнул, что после победы Азербайджан переживает славную страницу своей истории, и это стало возможным благодаря единству народа:

«Ради нашей государственности мы все должны быть едины. Я выступаю против любого проявления насилия. Любое мнение должно решаться путем здорового диалога и здорового обсуждения. У кого есть возражения - пусть обращается в правоохранительные органы. Но пытаться добиться чего-то с помощью насилия неправильно. Мы живем в светском государстве, наше государство управляется законами».

Народный артист также обратил внимание на то, что многие страны не могут переварить сегодняшнее единство и растущую мощь Азербайджана в регионе, из-за чего страна сталкивается с угрозами. Именно поэтому, по его словам, гражданам необходимо сплотиться во имя государственности и действовать сообща.