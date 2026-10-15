Увольняют ли женщин в хиджабе из ТЦ Сядяряк? Официальный ответ

Утверждения об увольнении женщин в хиджабе из торгового центра Сядяряк беспочвенны, заявил пресс-секретарь центра Кямаляддин Гадим: никаких ограничений в отношении таких сотрудниц в центре не применялось.

Как сообщает Oxu.Az, в социальных сетях группа пользователей распространила публикации о том, что в некоторых магазинах центра женщинам в хиджабе было сказано не выходить на работу с 15 октября.

«В нашей стране нет никакого запрета на хиджаб. Связывать применение единой школьной формы, основанное на принципе светскости, с запретом хиджаба в стране неверно. Речь здесь не идет об отмене хиджаба. В торговом центре Сядяряк также не применялось каких-либо ограничений в отношении женщин в хиджабе. Это совершенно беспочвенная и ложная информация», - сказал К. Гадим в комментарии Oxu.Az.

«Наш центр состоит из предпринимателей. Разве мы принимали предпринимателей на работу, чтобы теперь издавать приказ об их увольнении? Предприниматели построили здесь свой бизнес. В торговом центре Сядяряк никто не может дать указание не пропускать внутрь людей в хиджабе. Приходите и посмотрите, сколько здесь женщин в хиджабе», - добавил он.