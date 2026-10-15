Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

На участке ответственности пограничного отряда «Гейтепе» пресечена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику. Из незаконного оборота изъято 16 килограммов 600 граммов наркотических средств и 1970 таблеток психотропного препарата Metadon M-40.

Как сообщает 1news.az, информацию распространил Пресс-центр Государственной пограничной службы.

Наркотики обнаружены 15 октября 2026 года в результате пограничного поиска и оперативных мероприятий, проведенных в зоне обслуживания отряда «Гейтепе» Пограничных войск ГПС.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.