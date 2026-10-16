Мать раскрыла причину смерти парня, перенесшего трансплантацию сердца от посмертного донора - ВИДЕО

Житель Товуза Рашад Мамедалиев 2006 года рождения, которому была проведена трансплантация сердца, скончался. По словам его матери, смерть не связана с сердцем.

Как сообщает 1news.az, о случившемся рассказала мать погибшего Фарида Гусейнова Baku tv.

«По дороге он захотел попить воды. Видимо, поднялось давление. Упал и ударился головой о бетон. С сердцем у Рашада не было никаких проблем. У него был сахар, было давление. Смерть забрала его по другой причине. Сердце у него было здоровым», - добавила она.

Дядя Рашада Мамедалиева сообщил, что в Баку собирались отметить годовщину операции.

«К сожалению, он не дожил. Для нас это очень большая потеря. У нас было много надежд, Рашад оставил их незавершенными. Он проходил и военную службу. В связи с болезнью был досрочно демобилизован», - сказал он.

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