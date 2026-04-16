Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны.

Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами и вызывает безотчетный страх: зачастую люди путают общую концепцию донорства с процедурой посмертного изъятия органов, что порождает недопонимание в обществе.

Тем не менее, за этой сложной терминологией стоят спасенные жизни и колоссальный прорыв в азербайджанской медицине.

Так, 24 февраля 2025 года в нашей стране была успешно проведена первая трансплантация органа от посмертного донора, а 31 октября - впервые в Кавказском регионе - осуществлена уникальная операция по пересадке сердца.

О юридических и этических аспектах этой процедуры в интервью 1news.az рассказала председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.

В самом начале беседы Егяна ханум подробно проинформировала нас о разнице между прижизненным и посмертным донорством, а также о том, каким образом граждане Азербайджана могут стать донорами после смерти.

«Прижизненными донорами могут быть родственники, знакомые или близкие люди. При условии совместимости они могут передать одну почку или часть печени. Однако такие органы, как сердце или роговица глаза, прижизненно передать невозможно - их можно получить только от людей, завещавших свои органы после смерти», - сказала Е.Аббасова.

По ее словам, граждане Азербайджана, желающие стать посмертным донором, могут зарегистрироваться на сайте Координационного центра по донорству органов и трансплантации.

При этом важно понимать: факт согласия на посмертное донорство не означает, что органы будут изъяты в обязательном порядке. Егяна ханум привела пример: «Вспомним Ганиру Пашаеву. Она завещала свои органы, но скончалась не от смерти мозга. Поскольку причиной смерти стал септический шок, ее органы оказались непригодными для трансплантации».

Как отметила Е.Аббасова, список доноров строго конфиденциален. В Азербайджане функционирует единая цифровая информационная система, владельцем которой является профильное министерство, а оператором - Координационный центр: «Доступ к списку людей, давших согласие на посмертное донорство, закрыт для посторонних лиц».

«Для констатации смерти мозга необходимо наличие черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мозг или инсульта. Также диагноз может быть поставлен при аноксическом поражении головного мозга после проведения сердечно-легочной реанимации», - пояснила эксперт.

Что касается медицинских учреждений, то потенциальным источником донорства является любое отделение реанимации в стране, оснащенное аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Егяна ханум также раскрыла данные о «листе ожидания»: на текущий момент на пересадку сердца в Азербайджане претендуют 40 пациентов.

Председатель правления Координационного центра разъяснила и важный юридический нюанс: может ли семья наложить вето на решение человека, который при жизни официально согласился стать донором?

«Согласно законодательству Азербайджанской Республики - нет, не может. Посмертным донором может стать любое психически здоровое лицо, достигшее 18 лет, которое выразило свою волю и подписало соответствующий юридический документ», - отметила Е.Аббасова.

Также эксперт разъяснила разницу между системами Opt-in и Opt-out, по которым распределяются страны мира в вопросе посмертного донорства:

- Opt-out подразумевает «презумпцию согласия»: если вы не оставили официального отказа, ваши органы могут быть использованы после смерти мозга без дополнительных разрешений.

- Opt-in означает, что, если человек при жизни не оставил завещания, то решение принимают его близкие. Азербайджан является страной системы Opt-in.

Как отметила Е.Аббасова, на сегодняшний день уже более 1400 граждан Азербайджана официально завещали свои органы. Кроме того, за последнее время родственники 13 человек, которые не были зарегистрированы как доноры, согласились на изъятие их органов после смерти. Семьи реципиентов бесконечно благодарны им за этот шаг.

«Из практики: у двух доноров нам удалось забрать по 6 органов, включая сердце. В других случаях, например, если у пациента со смертью мозга был диализ, изымались только пригодные органы - печень и роговица. Всё зависит от медицинских показателей: забирается только тот орган, который пригоден для спасения другой жизни. Хочу также отметить, что донорство органов и трансплантация осуществляются на безвозмездной основе», - заключила Егяна Аббасова.