 Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой? | 1news.az | Новости
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Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Фаига Мамедова17:40 - Сегодня
Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Подготовка к свадьбе — один из самых волнительных периодов в жизни молодой пары. Однако иногда на пути к долгожданному событию возникают неожиданные бюрократические препятствия, способные поставить под вопрос даже регистрацию брака.

Именно с такой ситуацией столкнулись молодые люди, обратившиеся в редакцию 1news.az.

По словам нашей читательницы, они с женихом уже практически завершили подготовку к свадьбе, когда выяснилось, что официально зарегистрировать отношения не так просто, как они предполагали.

«Представьте: вы готовитесь к свадьбе, выбираете наряды, ресторан, составляете список гостей, рассылаете приглашения. Все мысли заняты предстоящим торжеством. И вот, когда до заветного дня остается совсем немного, в ASAN xidmət вам сообщают, что зарегистрировать брак не получится из-за отсутствия необходимых документов», — рассказывает девушка.

Как утверждает читательница, помимо обязательного медицинского обследования, от будущих супругов потребовали предоставить свидетельства о рождении их родителей. Необходимость этих документов им объяснили проверкой возможного родства между женихом и невестой.

Однако именно выполнение этого требования оказалось для пары практически невозможным.

«Отец моего жениха жил в России и скончался там. У семьи нет ни его документов, ни возможности получить необходимую информацию, поскольку связи с ним давно не поддерживались. Мать жениха проживает в Грузии. Как нам быть в такой ситуации? Неужели из-за отсутствия документов родителей мы не сможем пожениться?» — задается вопросом девушка.

Ситуация вызывает закономерные вопросы: действительно ли отсутствие свидетельств о рождении родителей может стать основанием для отказа в регистрации брака? Существуют ли альтернативные способы подтверждения отсутствия родственных связей? И как должны поступать граждане, если получить необходимые документы по объективным причинам невозможно?

Чтобы выяснить, какие требования предусмотрены законодательством и каким образом молодая пара может решить возникшую проблему, 1news.az обратился за разъяснениями в Министерство юстиции Азербайджана.

«На основании статей 12.0.2-1 и 12.0.2-2 Семейного кодекса не допускается заключение брака между детьми, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку братьев и (или) сестер, дядей (со стороны отца или матери) и племянницей, имеющими биологическое родство, а также тетей (со стороны отца или матери) и племянником», - сообщили из ведомства.

Как отметили в ответ на наш запрос из Министерства юстиции, в соответствии с требованиями пункта 3.3 «Правил государственной регистрации актов гражданского состояния», утвержденных постановлением Кабинета Министров № 145 от 31 октября 2003 года, в заявлении лиц, желающих вступить в брак, должно быть подтверждено отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака, а именно: заключение брака между детьми, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку братьев и (или) сестер, между имеющими биологическое родство дядей и племянницей, а также тетей и племянником.

«Наличие родственных связей между лицами, желающими вступить в брак, должно проверяться должностным лицом отдела регистрации, консульского управления или представительства исполнительной власти посредством информационной системы Министерства юстиции. В случаях, когда получение данных сведений посредством информационной системы не представляется возможным, к заявлению о вступлении в брак прилагаются копии свидетельств о рождении лиц, желающих вступить в брак, и их родителей», - отметили из Министерства.

Также в сообщении говорится, что если сведения о рождении родителей лиц, желающих вступить в брак, отсутствуют в соответствующей информационной системе либо их рождение было зарегистрировано в иностранном государстве, то в случае, если родитель жив - он лично либо его представитель по доверенности, а если родитель скончался - его ребенок (либо иные лица, уполномоченные на получение соответствующего документа в соответствии с законодательством) должны получить свидетельство (справку) о рождении и представить его в отдел регистрации.

Послесловие…

Эту проблему можно рассматривать с разных сторон. С одной стороны, новые требования направлены на защиту здоровья будущих поколений и предотвращение близкородственных браков, что является важной медико-социальной задачей. С другой стороны, на практике граждане нередко сталкиваются с барьерами, когда получение справок из других государств или архивных документов превращается в сложнейший квест, особенно если связь с родственниками за рубежом утеряна.

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