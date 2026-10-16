Армения намерена развивать сотрудничество в энергосфере, в перспективе, с Баку

Армения намерена развивать сотрудничество в энергетической сфере с соседними странами — Ираном и Грузией, а в перспективе и с Азербайджаном.

В частности, республика поставляет электроэнергию в Иран в рамках бартерной схемы в обмен на поставки газа. Также осуществляются поставки электроэнергии в Грузию.

Об этом заявил гендиректор АЭС Эдуард Мартиросян, выступая на 9-м международном форуме Российской энергетической недели.

По его словам, атомная энергетика для Армении имеет стратегическое значение. Армянская АЭС обеспечивает значительную часть электроэнергии страны и является одним из ключевых элементов ее энергетической безопасности. Атомная энергетика в Армении — это 30–40% электроснабжения за счет ААЭС. В последние годы на станции был реализован масштабный комплекс работ по реконструкции и модернизации. В частности, обновлены основные технологические системы и оборудование, системы управления и электроснабжения, а также инженерная и производственная инфраструктура.

"Эта работа продолжится и в рамках продления срока эксплуатации станции, которое было успешно завершено в этом году при помощи наших коллег, в том числе из "Росатома". Мы продлили срок эксплуатации станции, и, думаю, эта работа будет продолжаться в ближайшие несколько лет", — сказал Мартиросян.

По его словам, программа продления срока эксплуатации реализуется на основании трех ключевых решений правительства Армении, определяющих правовые основы процесса, основные технические мероприятия и сроки их выполнения.

Мартиросян подчеркнул, что продление срока эксплуатации — не самоцель, а последовательный процесс, позволяющий комплексно оценивать состояние станции. В рамках соответствующих работ правительство Армении выделило около $500 млн на две масштабные программы, реализованные за последние годы.

По словам гендиректора АЭС, этот объем финансирования наглядно демонстрирует приоритет, который государство отдает безопасности и надежной эксплуатации станции.

Гендиректор АЭС отметил, что Армянская АЭС на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция принимала различные миссии агентства, в том числе OSART и SALTO, и участвует в других программах международного сотрудничества.

Последняя миссия МАГАТЭ, посвященная вопросам безопасности в связи с продлением срока эксплуатации станции, состоялась в 2025 году. По словам Мартиросяна, по ее итогам было вынесено заключение о соответствии требованиям безопасности, в том числе в части сейсмической устойчивости, что имеет особое значение для региона.

Взаимодействие с международными организациями позволяет сопоставлять работу станции с международными требованиями и лучшими мировыми практиками.

Отдельно гендиректор АЭС отметил роль Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), возглавляя Московский региональный центр которой, он участвует в международном сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

По его словам, организация объединяет атомные станции, построенные в советский и постсоветский периоды, в том числе в Беларуси, Иране и России. Сотрудничество также связано с проектами в Турции, Египте и Бангладеш.

Основным направлением деятельности организации является повышение безопасности атомных станций.

Он подчеркнул, что убежден: ответственное развитие атомной энергетики, основанное на безопасности, профессионализме, доверии и обмене опытом, является важным вкладом в энергетическую безопасность и стабильность на Южном Кавказе.

Источник: Sputnik Армения