В Баку отец пытался передать в тюрьму сыну наркотики, спрятав их в спортивной обуви

Попытка пронести в учреждение по отбыванию наказания №1 наркотические и психотропные вещества, спрятанные в каблуке спортивной обуви, пресечена сотрудниками Пенитенциарной службы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство юстиции, попытка пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы.

При досмотре передачи, принесенной осужденному отцом, в каблучной части спортивной обуви были обнаружены спрятанные особым способом 16 свертков с 13,635 грамма героина, 4,529 грамма метамфетамина и 2,825 грамма высушенной марихуаны.

По факту проводится расследование.

«Вниманию граждан вновь доводится, что передача лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях, запрещенных предметов влечет уголовную ответственность», - отметили в министерстве.