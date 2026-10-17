 Трамп признался в нанесении макияжа, чтобы "не выглядеть как мертвец" | 1news.az | Новости
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Трамп признался в нанесении макияжа, чтобы "не выглядеть как мертвец"

Редакция 1news10:40 - Сегодня
Трамп признался в нанесении макияжа, чтобы "не выглядеть как мертвец"

Президент США Дональд Трамп рассказал на митинге в штате Джорджия, что самостоятельно наносит небольшое количество макияжа, чтобы "не выглядеть как мертвец", передает 1news.az со ссылкой на РБК.

"Я использую совсем немного косметики и наношу ее сам. Если не нанести хотя бы немного, будешь похож на мертвеца. Я не хочу так выглядеть", - сказал Трамп.

В августе 2025 года издание The Independent обратило внимание на синяк на правой руке Трампа, который президент не скрывал тональным кремом во время подписания указов в Овальном кабинете. Позднее синяк заметили на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

В том же месяце The Daily Beast опубликовало фотографию Трампа от 22 августа, на которой его правая рука была покрыта плотным слоем тонального крема. В Белом доме появление синяков объяснили частыми рукопожатиями и приемом аспирина. Личный врач президента Шон Барабарелла назвал их безобидным побочным эффектом лечения.

В июле 2026 года Трамп сообщил в Truth Social, что "на отлично" прошел медицинский осмотр в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и запросил еще один когнитивный тест. По словам президента, ранее он трижды проходил такие тесты и каждый раз правильно отвечал на все вопросы. Дату медицинского осмотра Трамп не уточнил.

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