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В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ

Редакция 1news17:54 - Сегодня
В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) при определенных условиях может обеспечить рост экономики США почти на 50% к 2030 году, увеличив объем ВВП страны до $44 трлн.

Как передает 1news.az со ссылкой на Reuters, об этом заявил сооснователь американской компании Anthropic Джек Кларк в ходе выступления на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке.

По его словам, такой прогноз составлен одной из внутренних моделей Anthropic и предполагает дальнейшее совершенствование технологий ИИ, которые уже способствуют ускорению научных исследований.

"Я понимаю, что это звучит совершенно неправдоподобно", - отметил Кларк, комментируя возможность увеличения ВВП США с нынешних чуть более $30 трлн до $44 трлн.

При этом он предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет серьезные риски, включая возможность использования технологии для создания биологического и кибероружия.

"В ближайшие годы темпы прогресса не только в области искусственного интеллекта, но и науки в целом ускорятся. Это принесет огромное богатство, но потенциально и серьезные угрозы", - заявил сооснователь Anthropic.

Кларк призвал государства к международному сотрудничеству для разработки строгих правил регулирования ИИ, подчеркнув, что на принятие необходимых мер остается лишь несколько лет.

Он также признал, что внедрение искусственного интеллекта уже приводит к сокращению рабочих мест в отдельных сферах, однако одновременно открывает новые возможности для занятости, прежде всего в научных исследованиях.

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