Трамп дал совет властям Франции на фоне беспорядков

Власти Франции должны закрыть границы и взять ситуацию с массовыми беспорядками под контроль.

Как передает 1news.az, об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

"Возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!" - написал он.

По мнению Трампа, иммиграция людей из "совершенно другого мира" с ненавистью в сердце разрушила "некогда великую страну".

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщал, что 17 октября по всей Франции во время массовых беспорядков, в которые перетекли очередные акции протеста школьников, полиция задержала 1 200 человек. Всего в акциях по всей стране участвовали 550 000 человек.

В соцсетях появились кадры, на которых вандалы грабят витрины магазинов и банкоматы, жгут автомобили, мусорные баки и автобусные остановки и ломают городскую инфраструктуру. Также митингующие бросали в полицейских бутылки, камни и петарды.