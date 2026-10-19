В Ормузском проливе танкер подорвался на морской мине

В южной части Ормузского пролива танкер подорвался на морской мине.

В результате в машинном отделении судна произошли взрыв и пожар.

Об этом сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного подразделения вооружённых сил Ирана.

«Танкер, нарушивший установленные правила, получил повреждения после столкновения с морской миной в южной части Ормузского пролива. В машинном отделении судна произошли взрыв и возгорание», — говорится в заявлении, распространённом государственным телевидением и радио.

По данным ВМС КСИР, судно пыталось покинуть пролив, отключив все системы определения местоположения и навигации и проигнорировав установленные правила прохода через него.

В КСИР предупредили, что в отношении судов, проходящих через Ормузский пролив с отключёнными навигационными и идентификационными системами, будут приниматься жёсткие и решительные меры.