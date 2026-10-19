Синди Кроуфорд опубликовала трогательное послание в память о сыне - ФОТО

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в Instagram обращение, посвященное ее сыну Пресли Уокеру Герберу, который умер 20 сентября в возрасте 27 лет.

В публикации Кроуфорд поделилась черно-белым портретом сына и разместила сообщение от имени всей семьи - себя, мужа Рэнди Гербера и дочери Кайи Гербер.

«Мы безутешны от потери нашего любимого сына и брата. Мы бесконечно благодарны за то, что Пресли был частью нашей жизни на протяжении 27 лет. Он был доброй и прекрасной душой, которая любила и была любима. И так будет всегда», - говорится в обращении.

Семья также отметила, что гордится тем, каким человеком был Пресли, его добротой и открытостью. Родные поблагодарили всех, кто поддержал их после утраты, в том числе незнакомых людей, которые разделяют их боль.

«До новой встречи, наш милый мальчик. Мы будем любить тебя вечно», - заключили С.Кроуфорд, Р.Гербер и их дочь.

Пресли Гербер был сыном Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, а также старшим братом модели и актрисы Кайи Гербер. Он также работал моделью и сотрудничал с известными модными брендами.

О смерти П.Гербера стало известно 20 сентября - его обнаружили в реабилитационном учреждении в Санта-Монике, штат Калифорния. Полиция расследует обстоятельства смерти, рассматривая версию возможной передозировки, окончательная причина смерти официально не установлена.

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