Раскрыты новые подробности смерти сына супермодели Синди Кроуфорд

Судебно-медицинский эксперт округа Лос-Анджелес раскрыл новые подробности смерти 27-летнего Пресли Гербера — сына американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера.

Как сообщает PEOPLE⁠, 21 сентября офис судмедэксперта подтвердил изданию, что в этот день должна была пройти экспертиза тела П. Гербера.

В заявлении отмечается, что расследование продолжается, а доступная на данный момент информация ограничена. Смерть Пресли Гербера была констатирована прибывшими парамедиками в 09:45 20 сентября 2026 года. Расследованием занимается полиция Санта-Моники.

Ранее издание PEOPLE сообщило, что Гербер находился в реабилитационном центре, когда умер. Согласно данным офиса судмедэксперта, официальная причина смерти пока не установлена. Ведомство должно провести необходимые исследования, включая токсикологическую экспертизу.

При этом TMZ со ссылкой на источники сообщает о предполагаемой передозировке. По данным издания, родственникам П. Гербера сообщили, что его смерть могла быть связана с передозировкой. Позднее TMZ со ссылкой на полицию Санта-Моники сообщил, что первоначальный вызов в службу 911 поступил как сообщение о возможной передозировке, а смерть в настоящее время расследуется как возможная передозировка наркотиками.