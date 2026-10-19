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Сколько Азербайджан экспортировал в Армению с начала года?

Редакция 1news10:20 - Сегодня
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Сколько Азербайджан экспортировал в Армению с начала года?

В январе-сентябре текущего года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на 23,450 миллиона долларов.

Такие данные приводит Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. 9 января 2026 года в Армению было отправлено в целом 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, загруженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 тысячи 500 тонн дизельного топлива, 5 марта – 31 вагон с 1 тысячей 984 тоннами дизельного топлива, а также два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта – грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, 11 марта – зерно общим весом 1 тысяча 23 тонны (нетто – 770 тонн) в составе 11 вагонов. 24 марта были отправлены 4 вагона удобрений общим весом 271 тонна и один вагон гречневой крупы весом 68 тонн.

25 марта был отправлен груз в виде 5 вагонов пшеницы общим весом 350 тонн. 11 апреля было отправлено 15 вагонов (887 тонн) дизельного топлива. А 14 апреля из Азербайджана в Армению было экспортировано 22 вагона дизельного топлива. 21 апреля грузовой поезд, состоящий из 16 вагонов с общим объемом 974 тонны дизельного топлива, отправился из Азербайджана в Армению. 24 апреля через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом была осуществлена очередная поставка - 350 тонн зерна.

30 апреля были отправлены 4 вагона зерна общим весом 279 тонн и 3 вагона удобрений весом 203 тонны, 3 мая - 8 вагонов с 536 тоннами российских удобрений, 4 мая - 10 вагонов российских удобрений с 678 тоннами, 6 мая - 4 вагона с российскими удобрениями общим весом 271 тонна и 4 вагона с российским зерном весом 275 тонн. 7 мая транзитом через Азербайджан из России в Армению были отправлены 2 вагона алюминия и 9 вагонов зерна. 9 мая из Азербайджана в Армению было отправлено 8 вагонов (479 тонн) дизельного топлива, а 10 мая - 16 вагонов дизельного топлива общим объемом 986 тонн.

15 мая через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом были отправлены 977 тонн пшеницы в составе 14 вагонов, 28 мая - 126 тонн карбамида (2 вагона) и 67 тонн муки (1 вагон), 29 мая - 4 вагона с пшеницей общим весом 280 тонн и 4 вагона с удобрениями общим весом 277 тонн, 1 июня - два вагона удобрений, 4 июня - 3 вагона с пшеницей весом 210 тонн, 2 вагона с ячменем весом 140 тонн и 1 вагон с удобрениями весом 69 тонн.

4 июня из Азербайджана в Армению отправлены 42 вагона дизельного топлива, 11 июня - 17 вагонов с дизтопливом.

20 июня из России в Армению через Азербайджан отправлены семь вагонов с 490 тоннами пшеницы, 23 июня - 10 вагонов с 700 тоннами пшеницы из России в Армению транзитом через Азербайджан.

26 июня из Азербайджана в Армению были отправлены автомобильный бензин марки АИ-92 в составе 18 вагонов весом 971 тонна и дизельное топливо в составе 8 вагонов весом 467 тонн.

28 июня через территорию Азербайджана из России в Армению транзитом была отправлена очередная партия пшеницы - 770 тонн в 11 вагонах, 3 июля - 14 вагонов с пшеницей весом 976 тонн, 6 августа – 979 тонн пшеницы в 14 вагонах, 8 августа – 1049 тонн пшеницы в 15 вагонах и 700 тонн каменного угля в 10 вагонах, 13 августа - 20 вагонов с пшеницей весом 1400 тонн, 14 августа - пшеница в 6 вагонах общим весом 420 тонн, 15 - 8 вагонов с пшеницей весом 560 тонн, 20 августа - 39 вагонов с пшеницей общим весом 2 725 тонн, 21 августа - 11 вагонов весом 1108 тонн и ячмень в составе 4 вагонов весом 273 тонны, 24 августа - 7 вагонов с пропаном общим весом 242 тонны, 25 августа - 14 вагонов пшеницы общим весом 976 тонн и 1 вагон древесины весом 65 тонн.

3 сентября из Азербайджана в Армению было отправлено дизельное топливо общим весом 989 тонн в 17 вагонах-цистернах. 5 сентября из Азербайджана в Армению было отправлено около 16 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. В тот же день транзитом через территорию Азербайджана из России в Армению были отправлены 5 вагонов пшеницы общим весом 355 тонн, 3 вагона удобрений весом 180 тонн и 2 вагона древесины весом 138 тонн.

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