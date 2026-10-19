Массовые протесты в Италии: задержаны сотни участников, ущерб оценили в €1,3 млн

В Милане в ходе протестов задержали более 270 человек, около 80% из них несовершеннолетние.

Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Отмечается, что 22 задержанным предъявлены обвинения различной степени тяжести, в том числе в мародерстве, сопротивлении аресту и нападениях.

Акции протеста против роста цен и стоимости жизни, начавшиеся во Франции, распространились на Италию: в Милане, Турине и Болонье манифестации переросли в массовые беспорядки.

В Милане на площадь Дуомо вышли около 5 тысяч человек, преимущественно молодежь и подростки. Беспорядки начались на улице Бролетто, где радикалы забросали полицию камнями, петардами и бутылками.

Ущерб от беспорядков в Италии предварительно оценили в €1,1–1,6 млн. Средний размер ущерба оценивается примерно в €1,3 млн. Около трех четвертей этой суммы приходится на торговые предприятия и заведения общепита, включая материальный ущерб и упущенную выручку. Остальная часть связана с повреждением общественного имущества и городской инфраструктуры.

Источник: Gazeta.ru