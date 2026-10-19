По делу о поджоге автомобиля директора школы в Баку арестован еще один человек - ВИДЕО

По делу об умышленном поджоге автомобиля директора школы в Гарадагском районе Баку задержан и арестован еще один человек - Илькин Новрузов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, в ходе проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан знакомый Фуада Ибрагимова, совершившего поджог, который действовал с ним заодно. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста, передает 1news.az.

Автомобиль марки Kia, принадлежащий директору школы, был умышленно подожжен в Гарадагском районе столицы в октябре 2026 года. МВД продолжает оперативные мероприятия по этому факту.

По возбужденному уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.

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