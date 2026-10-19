В Исмайыллы произошло землетрясение: толчки ощущались в нескольких селах

В Исмайыллинском районе Азербайджана произошло землетрясение. В эпицентре и в близлежащих населенных пунктах подземный толчок ощущался силой до 3 баллов.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным Бюро исследования землетрясений, подземный толчок зафиксирован в 3 километрах к востоку от станции Зарнава в Исмаиллинском районе.

Толчок силой до 3 баллов ощущался в селах Зарнава, Тирджан, Лагич и Хафтасов.

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